В Ярославле приставы арестовали за долги имущество полиграфкомбината

В Ярославле судебные приставы за долги арестовали и выставили на торги имущество полиграфического предприятия с продажной суммой от 1,5 млн руб. до 17,4 млн руб., сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. В сообщении указывается, что сумма задолженности предприятия составляет более 7 млн руб.

В пресс-службе рассказали, что директор и учредитель полиграфического предприятия взяли в банке кредит. Получив денежные средства, они не выполняли условия договора. Банк подал исковое заявление о взыскании кредитной задолженности, которое было удовлетворено. Суд обязал взыскать с предприятия сумму кредита и проценты за пользование кредитом в сумме 7 млн руб.

По данным пресс-службы, судебные приставы описали имущество предприятия, в том числе, листовую и двухкрасочную офсетные машины, и фальцевальный аппарат. Продажная стоимость описанного имущества оценена судом в размере от 1,5 до 17,4 млн руб.

Алла Чижова