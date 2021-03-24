Суд рассмотрит дело организатора общины «Свидетелей Иеговы» в Красноярске

В Красноярске завешено расследование уголовного дела в отношении предполагаемого организатору ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы». Как рассказали в региональном управлении СКР, в июле 2017 года 54-летний житель краевого центра привлекал в состав организации новых членов, проводил религиозные собрания, осуществлял сбор пожертвований для финансирования организации. По материалам ФСБ в отношении последователя учения «Свидетели Иеговы» завели дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности запрещенной на территории РФ экстремистской организации), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в декабре 2020 года в Новосибирске завершился суд над предполагаемым создателем местной общины «Свидетелей Иеговы» 66-летним Юрием Савельевым. Он обвинялся в том, что организовывал и проводил в своей квартире религиозные собрания, на которых верующие изучали запрещенную в РФ литературу, за что получил шесть лет тюрьмы.

В ноябре того же года в Омске огласили приговор четырем последователям учения «Свидетелей Иеговы». В 2018 году в Азовском немецком национальном районе Омской области они агитировали жителей вступать в их организацию, собирали пожертвования. На банковский счет одного из организаторов ячейки поступило более 540 тыс. руб. с назначением платежа «пособие служителя». Пожертвования, как установили правоохранители, использовались для финансирования незаконной деятельности организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России». Следственные органы завели дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка в деятельность экстремистского сообщества). Трем обвиняемым суд назначил условные сроки, одному — три года лишения свободы.

Илья Николаев