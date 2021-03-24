В Ярославле власти готовятся снести опасный детский городок

Детскую площадку у дома №36 на улице Урицкого в Дзержинском районе города Ярославль готовятся снести, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. Ранее в социальных сетях одна из жительниц дома, во дворе которого находится эта площадка, возмущалась, что если детский городок уберут, то детям из нескольких домов будет негде играть. По мнению женщины, площадка находится в хорошем состоянии. По данным пресс-службы, городок был установлен в 2008 году и на сегодняшний день срок его эксплуатации истек.

«Несущие конструкции сгнили, чтобы их восстановить, нужно построить новый детский городок. Срок эксплуатации такого детского оборудования от пяти до 10 лет максимум»,— рассказал начальник общего отдела управляющей компании Дзержинского района Павел Власов.

По словам первого заместителя главы территориальной администрации Дзержинского района Антона Кириллова, оборудование городка признали аварийным, и оно не может больше эксплуатироваться.

«Поскольку жители против его сноса, было принято решение еще раз провести обследование в весенний период, когда сойдет снег и будут видны все элементы городка»,— уточнил господин Кириллов.

Алла Чижова