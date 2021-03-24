Кредитование малого и среднего бизнеса в Прикамье снизилось на 5%

Кредитование юридических лиц в Пермском крае в 2020 году по сравнению с 2019 году увеличилось всего на 1%, общий объем предоставленных средств составил 351,2 млрд руб. При этом отмечено снижение кредитование малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Незначительный прирост общего объема был обеспечен кредитами крупному бизнесу, объем которых увеличился на 4% и достиг 251,8 млрд руб. Кредитование малого и среднего бизнеса снизилось на 5% по сравнению с 2019 годом, этот показатель составил 99,4 млрд руб.

Общие обязательства корпоративных клиентов перед банками увеличились на 14% и достигли 435,9 млрд руб. При этом объем просроченной задолженности юридических лиц уменьшился на 19%. Ее доля в портфеле снизилась до 3%.

«В условиях непростого для экономики Прикамья предыдущего года банкам удалось обеспечить доступность кредитования и отчасти нарастить его объемы. Это позволило предприятиям края преодолеть острую фазу и неблагоприятные последствия пандемии COVID-19. Существенную роль в этом сыграли регуляторные послабления Банка России для кредитных организаций, а также федеральные и региональные льготные программы кредитования и реструктуризации для бизнеса», – отметил управляющий Пермским отделением Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.