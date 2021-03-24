В Алтайском крае прокуратура утвердила обвинение по делу о причинении ущерба на 100 млн рублей

В Барнауле суд рассмотрит уголовное дело о причинении имущественного ущерба на сумму свыше 100 млн руб. Как рассказали в прокуратуре региона, в качестве обвиняемой по делу привлекли 55-летнюю предпринимательницу. Ее фирма сотрудничала с АО «Росагролизинг» и собирала средства от сдачи в аренду сельхозтехники по договорам лизинга.
Следствие установило, что обвиняемая присваивала часть поступающих платежей от арендаторов техники, похитив свыше 23 млн руб.
В дальнейшем, говорится в деле, после расторжения договорных отношений между фирмой, возглавляемой обвиняемой, и АО «Росагролизинг» на ее счета продолжали поступать денежные средства по договорам лизинга. Таким образом собственник имущества не получил более 81 млн руб. Часть из похищенных денег в размере свыше 13 млн руб. обвиняемая легализовала, сообщили правоохранители.
Правоохранительные органы завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег).