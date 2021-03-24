Среднедушевые доходы в Башкирии в три раза выше прожиточного минимума

Среднедушевые денежные доходы в Башкирии в четвертом квартале 2020 года, по предварительным данным Башстата, составили 36 988,9 руб. Это составляет 376,1% от величины прожиточного минимума для всего населения республики (9834 руб.), сообщает Башстат.

Средняя начисленная зарплата работников организаций в этот период — 42 459,1 руб., что соответствует 405,3% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (10 477 руб.). Средний размер назначенных пенсий на 1 января 2021 года — 15 255,8 руб., это 190,1% прожиточного минимума для пенсионеров (9781 руб.)

Майя Иванова