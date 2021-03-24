В Башкирии зарегистрированы три кандидата на голосование в Госдуму от «Единой России»

В Башкирии первыми участниками праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму стали директор центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин, действующий депутат Курултая республики Гульнур Кульсарина и старший специалист отдела CRM-продаж АО «Газпромбанк» Наиль Магадиев. Кандидаты были отобраны на заседании регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Всего поступило девять заявок, сообщил председатель оргкомитета Константин Толкачев. Однако шесть человек представили не полный пакет документов. Например, вместо документа об образовании были загружены фотографии обложки дипломов. Допустившим подобные ошибки отказали в регистрации.

Регистрация участников продлится до 29 апреля, предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября.

Майя Иванова