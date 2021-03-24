«Парма» вышла в четвертьфинал Кубка ФИБА

В Болгарии состоялся матч 1/8 финала Кубка Европы ФИБА, в котором пермская «Парма» победила болгарский клуб «Рилски Спортист».

Встреча завершилась победой российской команды со счетом 90:61 (29:20; 19:15; 22:10; 10:16).

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Пармы» Адас Юшкевичюс, набравший 18 очков, и Марекс Мейерис, оформивший дабл-дабл (10 очков, 10 подборов).

В четвертьфинале Кубка Европы ФИБА российская команда встретится с болгарским «Балканом», который на стадии 1/8 финала обыграл швейцарский «Фрибург».