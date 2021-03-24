Суд продлил арест подозреваемым в убийстве Шеремета

Шевченковский районный суд Киева продлил до 21 мая арест Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Ранее меру пресечения продлили третьей подозреваемой — Яне Дугарь.

Андрей Антоненко останется под стражей, Юлия Кузьменко — под домашнем арестом. Для Яны Дугарь продлили дополнительные обязанности, передает УНИАН. Суд не удовлетворил ходатайство защиты о смягчении мер пресечения.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в центре Киева. Подозреваемые в организации убийства были задержаны в декабре 2019 года. Следствие полагает, что господин Шеремет мог стать одной из «сакральных жертв» для дестабилизации обстановки в стране.

Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске. В разные годы он был специальным корреспондентом ОРТ («Первый канал»), ведущим еженедельной аналитической программы «Время». С 2011 года жил в Киеве, где работал в «Украинской правде», вел передачи на радио «Вести», писал для журнала «Огонёк».

Об открытии в Киеве памятника журналисту — в материале “Ъ” «"У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому решили отнять жизнь"».