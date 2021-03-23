В Татарстане намерены в этом году избежать обмеления Волги

Росводресурсы установили «режим экономии» Куйбышевского водохранилища, чтобы избежать ситуации маловодья 2019 года, сообщил во вторник на совещании в Кабмине министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

По его словам, уровень Куйбышевского водохранилища для принятия весеннего паводка понизят лишь до отметки 50,35 м по Балтийской системе. На 1 апреля он прогнозируется на отметке 50,5 м.— на 90 см выше, чем в 2019 году, сказал министр.

Он отметил, что характер весеннего половодья в текущем году ожидается близким к паводку 2019 года. Так, снегозапасы по Волжско-Камскому бассейну на 10 марта составили 113% нормы, тогда как в маловодном 2019 году на эту дату их величина составляла 110% нормы. При этом тогда уровень водохранилища понижался до 49,6 м.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"