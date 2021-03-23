«Локомотив» всухую победил ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

23 марта ярославский хоккейный клуб «Локомотив» на своем льду в четвертой игре второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречался со столичным ЦСКА. Матч в Ярославле завершился со счетом 3:0 в пользу «Локомотива», который этой победой сравнял счет в серии до четырех побед.

В первом периоде матча ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. Железнодорожники открыли счет за пять минут до конца второго периода. Отличился Артем Ильенко. Через минуту вторую шайбу в ворота армейцев послам Теему Пулккинен. На последней минуте матча Егор Коршков отправил третью шайбу в пустые ворота ЦСКА.

На 6-й минуте третьего периода железнодорожник Николай Коваленко забросил еще одну шайбу. Однако после видеопросмотра по запросу тренерского штаба ЦСКА взятие ворот не засчитали. Вратарь «Локомотива» Эдвард Паскуале провел сегодня 100-й матч в КХЛ, оставив свои ворота в неприкосновенности.

В серии матчей до четырех побед пока ничейный результат 2 - 2. Первый матч в Москве 17 марта выиграл «Локомотив» со счетом 2:0. Во второй встрече 19 марта в Москве сильнее был ЦСКА, победивший со счетом 4:1. Третий матч в Ярославле 21 марта также выиграли армейцы со счетом 2:1 в овертайме. Дополнительные матчи запланированы на 25 марта в Москве, 27 марта в Ярославле и на 29 марта в Москве.

Антон Антонов