Следствие приходит во время еды

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело по факту крупного уклонения от налогов. Следствие считает, что зарегистрированное в Энгельсе Саратовской области ЭПО «Покровское», принадлежащее бывшему депутату Саратовской областной думы Олегу Подборонову, уклонилось от уплаты налогов на 45 млн руб., используя коммерческие схемы с четырьмя аффилированными индивидуальными предпринимателями. Связанные с Олегом Подбороновым юрлица занимались организацией питания в соцучреждениях Энгельсского района. Господин Подборонов знает о возбуждении уголовного дела и вину не признает.

Саратовское следственное управление СКР возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 45 млн руб. компанией ЭПО «Покровское», зарегистрированной в Энгельсе Саратовской области. Как сообщили в пресс-службе саратовского СУ СКР, уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налога, подлежащего уплате организацией путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном ­размере»).

По данным следствия, ЭПО «Покровское» бывшего депутата Саратовской областной думы, председателя совета Саратовского потребсоюза Олега Подборонова, специализирующееся на оптовой торговле мясом и мясными продуктами, для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость создало коммерческую схему. По версии следствия, в схеме были задействованы четверо взаимозависимых и подконтрольных индивидуальных предпринимателя, применяющих упрощенную систему налогообложения и не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. Эти предприниматели получили на банковские счета более 350 млн руб. за продукты питания и услуги организации питания. При этом ЭПО «Покровское» не отра­зило в декларациях по налогу на добавленную стоимость за 2018 год полученные взаимозависимыми и подконтрольными индивидуальными предпринимателями доходы на сумму более 350 млн руб. В итоге, как считает следствие, организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 45 млн руб.

Коммерческие организации, связанные с господином Подбороновым, занимаются организацией школьного питания в школах Энгельсского и Марксовского районов Саратовской ­области.

Одним из предпринимателей, фигурирующих в деле, по данным источников „Ъ“, может быть Андрей Киселев (сын директора ЭПО «Союз», соучредителем которого является Олег Подборонов, Игоря Киселева). Также источник „Ъ“ связывает с гос­подином Подбороновым предпринимателей Елену Ярошенко, Вадима Барабонина и Алексея Полякова. Господин Киселев в 2018 году получил 548 контрактов на поставку продуктов питания для образовательных учреждений на 65 млн руб. Большая часть поставок осуществлялась в детские сады Энгельсского района. Елена Ярошенко в 2018 году получила 44 контракта на поставку питания в энгельсские детские сады на 19 млн руб. С господином Барабониным в 2018 году заключено 30 контрактов на 134 млн руб. С Андреем Поляковым — 12 контрактов на 22 млн руб. Действительно ли речь идет об этих предпринимателях, в правоохранительных органах не сообщают.

В марте этого года администрация Энгельсского района заключила несколько договоров с Андреем Киселевым на поставку продуктов для образовательных учреждений. Самый крупный — на 41,3 млн на поставку продуктов в 34 школы и детских сада Энгельсского района.

В конце прошлого года на низкое качество питания в школах Энгельсского района профильному зампреду правительства Саратовской области Ирине Седовой жаловались родители учеников. После этого бывшая замглавы администрации района по соцсфере Татьяна Ванина ушла со своего поста. Ее место занял депутат областной думы Иван Дзюбан, отмечавший, что в районе под разными юрлицами социальную сферу питает один поставщик, конкурсы на организацию питания не проводятся и что монополистом в этой сфере является предприниматель Олег ­Подборонов.

Вчера Иван Дзюбан сказал „Ъ“, что с января этого года организации и предприниматели, связанные с Олегом Подбороновым, организацией питания в учреждениях соцсферы района не занимаются. «В мониторинг организации горячего питания включено родительское сообщество, которое отмечает положительные изменения в организации питания. Возможно, аффилированные компании выступают поставщиками продуктов, но это проходит через конкурсные процедуры, на которые мы не можем влиять, только вести контроль соблюдения всех требований»,— отметил он.

Отметим, в 2018 году в отношении Олега Подборонова уже было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вторым подозреваемым в деле выступал председатель правления облпотребсоюза Владимир Осипов. По версии следствия, в ноябре 2013 года руководство облпотребсоюза организовало проведение общего собрания представителей ОПС, на котором было принято решение об отчуждении бывшего деревообрабатывающего комбината, состоящего из шести зданий и земельного участка, и половины пансионата «Заря», состоящего из семи нежилых помещений, жилого дома, земельного участка с дубовой рощей, футбольного поля и пляжа. Объекты недвижимости были отчуждены на основании решения общего собрания. Имущество было якобы по заниженной стоимости продано принадлежащему господину Подборонову ЭПО «Союз». Олег Подборонов и Владимир Осипов обратились с жалобой в Октябрьский районный суд Саратова с жалобой на возбуждение уголовного дела. Решением суда уголовное дело было признано ­необоснованным.

Олег Подборонов сказал „Ъ“, что ему известно об уголовном деле. «Да, сейчас у меня как раз проходят обыски. Что ищут, не знаю. Все налоги всегда платил вовремя»,— отметил господин Подборонов. По его словам, он пока даже не ознакомился с материалами следствия. «Говорите, 45 млн не уплатили? А мне сказали, что 300. Наверное, не так прочитал»,— сказал он. Вину в совершении преступления Олег Подборонов не признает. «Боже упаси! Сейчас обыски пройдут, потом будем выяснять, что произошло»,— сказал он „Ъ“.

Сергей Петунин