Депутат подозревается в налоговом преступлении В Оренбурге суд рассмотрит дело о неуплате налогов в особо крупном размере

На следующей неделе Центральный районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении депутата горсовета, руководителя ООО «Исток Электро-КИПиА» Игоря Коровяковского. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По данным следствия, гендиректор включил в налоговые декларации компании ложные сведения и уклонился от уплаты налогов на сумму более 46 млн руб. На имущество обвиняемого наложен арест.

Центральный районный суд назначил рассмотрение уголовного дела в отношении депутата Оренбургского городского совета, генерального директора ООО «Исток Электро-КИПиА» Игоря Коровяковского на 31 марта. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом сообщается на сайте суда.

• По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями ООО «Исток Электро-КИПиА» являются Константин Батраков и Игорь Коровяковский. Основной вид деятельности компании — производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Выручка компании в 2019 году составила 130,6 млн руб., в 2018 году — 110,8 млн руб., прибыль в 2019 году составила 303 тыс. руб. В том же году организация выплатила НДС в размере 7,846 млн руб., налог на прибыль — 176,7 тыс. руб., в 2018 году — 771 тыс. руб. НДС и 233 тыс. руб. налога на прибыль.

Расследование дела было завершено в конце февраля. Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение в начале марта.

По данным следствия, в период с 2015 года по 2018 год гендиректор вносил в бухгалтерский учет и налоговую отчетность компании ложные сведения о финансовохозяйственных отношениях по выполнению работ и поставке товаров с несколькими контрагентами, являющимися фирмами-однодневками. При составлении деклараций он завысил суммы налоговых вычетов по НДС, а также расходы, учитываемые при расчете налога на прибыль организаций. Это позволило уклониться от уплаты налогов в сумме более 46 млн руб.

Как уточняют правоохранители, на имущество обвиняемого наложен арест. В список арестованного имущества депутата входят деньги на банковских счетах, 10 автомобилей, 13 объектов недвижимости, в том числе квартира в Москве. «Общая сумма арестованного имущества достаточна для погашения причиненного ущерба»,— поясняют в СУ СК РФ по региону.

За указанное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, отмечают в прокуратуре региона.

Игорь Коровяковский является депутатом Оренбургского городского совета и членом партии «Единая Россия» с 2010 года, с 2014 года — член регионального политсовета партии. На сегодня членство Игоря Коровяковского в «Единой России» приостановлено до результатов рассмотрения уголовного дела.

Налоговый консультант юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Рубен Айвазян отмечает, что на сегодня возбуждение уголовного дела по ст. 199 УК РФ имеет высокую силу превенции: «Средствами уголовно-процессуального принуждения обеспечиваются значительные поступления в бюджет от выявленного ущерба. Так, для прекращения уголовного преследования подозреваемый в совершении налоговых преступлений может добровольно возместить ущерб. Решение налогового органа о привлечении к налоговой ответственности носит двойственный характер: с одной стороны, оно может быть поводом для возбуждения уголовного дела, с другой — является одним из доказательств по уголовному делу».

«Следственные органы должны доказать, что данное деяние было совершено с прямым умыслом. Учитывая особое внимание ФНС к статье 54.1 Налогового кодекса („Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы…“), а также судебную практику, высока вероятность сильной позиции налогового органа, а также доказательств, свидетельствующих об умысле налогоплательщика при совершении налогового правонарушения»,— считает Рубен Айвазян.

Партнер юридического «Легес-Бюро», член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова отмечает, что крупным размером в настоящей статье («Уклонение от уплаты налогов») признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 15 млн руб., а особо крупным размером — сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 45 млн руб.

«Отсутствие возмещения причиненного ущерба, особо крупный размер, неоднократность и длящийся характер правонарушения, отсутствие признания вины подсудимым, безусловно, может повлиять на результат судебного разбирательства и повлечь наказание до трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— рассуждает Татьяна ­Завьялова.

Евгений Чернов