В Самарской области снесли пирамиды

В 2020 году в Самарской области обнаружено 19 нелегальных кредитных организаций, включая три финансовые пирамиды. Информацию об этом ЦБ РФ передал в правоохранительные органы. Судя по федеральной статистике за прошлый год, больше всего на нелегальном денежном рынке — черных кредиторов и форекс-дилеров, финансовые пирамиды по количеству выявленных субъектов заняли третье место. По словам юристов, число незаконных финансовых предприятий, несмотря на усилия контролирующих органов, не уменьшается из-за финансовой безграмотности населения.

Как сообщает отделение Банка России в Самарской области, в 2020 году в регионе выявлено 19 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности: 16 незаконных кредиторов и три финансовые пирамиды. «Они не состояли в государственных реестрах Банка России, а значит, не имели права выдавать займы и привлекать средства граждан. Информация об этих фирмах передана в правоохранительные органы»,— сказано в сообщении ЦБ РФ.Нелегальные кредиторы чаще всего действовали под видом легальных кредитных организаций или прикрывались различными формами предпринимательской деятельности. Например, сетью комиссионных магазинов, которые фактически выдают потребительские займы под залог имущества. Как отмечает регулятор, финансовые пирамиды в последнее время преимущественно действуют в форме интернет-проектов и рекламируются с помощью блогеров.

В целом по стране регулятор обнаружил 1549 субъектов с признаками нелегальной финансовой деятельности: компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и т.д. Более половины (53%) найденных участников нелегального рынка осуществляли незаконное кредитование (нелегальные, или черные, кредиторы), около 25% выступали форекс-дилерами, еще 14,3% представляли собой финансовую пирамиду. Более 45% обнаруженных регулятором финансовых пирамид рекламировали свою деятельность через блогеров и размещали ролики на популярных видео­хостингах. Многие проекты предлагали клиентам вложения в криптовалюту.

Основная тенденция прошедшего года — массовый переход нелегальных услуг в онлайн. Специалисты Банка России объясняют тренд ограничениями, связанными с пандемией, и развитием дистанционных услуг. По материалам ЦБ РФ возбуждено более 110 уголовных и около 650 административных дел.

Наиболее нашумевшими в Самарской области стали уголовные дела, связанные с незаконной деятельность производственного кооператива «Фабрика продуктов „Вкусно и сытно“» (ч. 1 ст. 172.2 УК РФ) и кредитно-потребительного кооператива «Строительно-сберегательная касса» (ССК, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обе организации, как выяснилось, принимали средства от вкладчиков, обещая высокую доходность, которая выплачивалась за счет привлечения новых вкладов. Подозреваемая в рамках дела «Фабрики продуктов» Галина Федотова летом 2020 года вышла из-под стражи. Потерпевшими от деятельности кооператива признаны около 2500 человек, включая вкладчиков кооперативов «Народный» и «Народная касса» (организация несколько раз меняла название). Общая сумма ущерба составляет порядка 800 млн руб. Сам кооператив находится в процедуре банкротства, однако, как рассказал „Ъ“ один потерпевших от деятельности финансовой пирамиды, пожелавший остаться неназванным, вкладчикам, договоры с которыми заключались от имени ПК «Народным» и «Народная касса», отказывают во включении в реестр кредиторов.

Предполагаемая создательница ССК Любовь Калинина также ранее содержалась в СИЗО. По словам члена инициативной группы по борьбе с мошенническими организациями Елены Машковой, сейчас Любовь Калинина на свободе и занимается предпринимательской деятельностью. Потерпевшими по делу ССК признаны более 1600 человек. Общая сумма ущерба оценивается в 800 млн руб. «Мы продолжаем добиваться уголовного преследования других организаторов ССК.Отправляли соответствующие жалобы в прокуратуру Самарской области и Генеральную прокуратуру РФ, но ответы нас не устроили. Мы считаем, что это отписки»,— поделилась госпожа Машкова.

Как поясняет управляющий партнер АБ Fortis Вячеслав Земчихин, данные регулятора по прикрытию выдачи займов комиссионной деятельностью противоречивые, поскольку практика по этому вопросу скупая. Что касается финансовых пирамид, отмечает юрист, таких организаций не становится меньше.

«Спрос вызван финансовой неграмотностью населения. Люди в надежде получить высокие дивиденды передают деньги мошенникам, которые изобретают новые формы обмана. Оперативное пресечение деятельности финансовых пирамид зависит не только от быстроты действий правоохранителей, но и во многом от того, как быстро потерпевшие будут кооперироваться между собой и обращаться в правоохранительные органы. Как известно, на коллективные обращения реакция происходит намного быстрее»,— считает Вячеслав Земчихин.

Сабрина Самедова