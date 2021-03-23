Жителю Чувашии дали два года строгого режима за удар головой по полицейскому

Батыревский райсуд Чувашии признал ранее 8 раз судимого 42-летнего жителя райцентра Батырево виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ) и приговорил его к двум годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Суд установил, что вечером 7 апреля 2020 года полицейские доставили пьяного осужденного в межмуниципальный отдел МВД России «Батыревский» из местного магазина за мелкое хулиганство для составления на него административного протокола по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Как сообщили в СКР, задержанный «демонстрировал агрессивное поведение» и в ответ на требования полицейского соблюдать порядок ударил его головой в подбородок. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия и суда осужденный свою вину не признал, однако судья счел его вину доказанной и отправил в колонию. Ранее за различные преступления, в том числе и за применение насилия в отношении полицейского, осужденный провел в местах лишения свободы более 13 лет.

Также он получил 500 руб. штрафа за совершенное в магазине мелкое хулиганство.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"