20% доходов самых богатых американцев проходит мимо Налоговой службы США

По данным экспертного доклада Национального бюро экономических исследований США, более 20% доходов 1% самых богатых граждан страны проходит мимо контроля Налоговой службы США (IRS). Доклад подготовлен для IRS учеными и исследователями Лондонской школы экономики, питсбургского Университета Карнеги—Меллона и калифорнийского Университета Беркли. По подсчетам авторов доклада, 7% доходов наиболее обеспеченных американцев утаиваются от налоговиков при помощи «изощренных схем», которые не может обнаружить стандартная проверка, а лишь специальное расследование.

Говоря о других категориях граждан США, исследователи отмечают, что лишь 7% доходов 50% наименее обеспеченных жителей не подпадают под контроль IRS.

Среди наиболее распространенных способов уклонения от уплаты налогов авторы доклада отмечают традиционные офшорные схемы, хотя их популярность в последнее время и несколько сократилась на фоне борьбы развитых стран за повышение прозрачности в юрисдикциях с льготным налогообложением и подписания соглашений об обмене налоговой информацией. Еще одним популярным способом уклонения от уплаты налогов является создание частных партнерств и похожих форм предприятий, когда часть доходов такого предприятия проводится не через саму компанию, а через личный счет совладельцев. Таким образом, эти доходы облагаются более низкими ставками для физических лиц, а не высокими корпоративными ставками. Авторы доклада отмечают, что партнерствами могут быть не только мелкие семейные фирмы, но и инвестфонды, риэлторские фирмы и другие предприятия. А поскольку партнерства являются совершенно легальной формой бизнеса, для IRS довольно сложно выявить уклонение от уплаты подобным способом.

Евгений Хвостик