Советские фонды чудесные

Аналитики ЦИАН проанализировали средний возраст жилья в России и выяснили, что Нижний Новгород находится в аутсайдерах крупных городов по показателям продажи квартир в домах, построенных после 2010 года. На долю таких предложений в Нижнем Новгороде приходится только 15%. В основном в областном центре продают квартиры, построенные с 1950-го по 1991 год. Эксперты считают, что это связано с низкими темпами строительства новых домов из-за отсутствия земельного фонда под жилищное строительство.



На российском рынке недвижимости в городах-миллионниках преобладают дома, построенные 30–40 лет назад. Такие данные приводят аналитики ЦИАН, проанализировавшие соотношение спроса и предложения на вторичном рынке жилья. Несмотря на строительство нового жилья, больше всего квартир (45%) продаются в типовых домах постройки 1950–1991 годов. Именно для них быстрее всего удается найти покупателя, поскольку такие квартиры дешевле других вариантов. На долю предложений квартир в возведенных с 1992-го по 2009 год домах приходится 20%. «Наконец, оставшийся 31% квартир предлагается в относительно новых домах, введенных в эксплуатацию с 2010-го по 2020 год. Средний возраст квартиры, выставленной на продажу, составляет 28 лет»,— говорится в исследовании ЦИАН.

Нижний Новгород оказался на четвертом месте среди городов-миллионников по критерию среднего возраста квартир, выставленных на продажу. Средний возраст жилья здесь составляет 37 лет. На жилой фонд советской постройки приходится 62% предложений. Количество объявлений о продаже квартир в домах, возведенных до 1950 года, по подсчетам ЦИАН, составляет только 3%, в 1992–2009 годах — 19%. Оставшиеся 15% заняты предложением жилья 2010–2020 годов постройки. Среди городов-миллионников это один из самых низких показателей, меньше только в Волгограде — 11%. Среднюю стоимость квадратного метра в домах, построенных в этот период в Нижнем Новгороде, аналитики оценивают в 89,2 тыс. руб., что на 18% дороже, чем в типовом жилье советской постройки, и на 16% в довоенных зданиях.

Самые «молодые» квартиры, по подсчетам ЦИАН, продают в Краснодаре (дома построены 15 лет назад), Красноярске (26 лет) и Новосибирске (28 лет). Средний возраст квартиры на вторичном рынке Москвы составляет 34 года. Самые «старые» квартиры продают в Санкт-Петербурге — их возраст 42 года, что объясняется наибольшей среди остальных регионов долей жилья до 1950 года (16%), отмечают в ЦИАН.

Как сказано в исследовании, покупателям жилья в домах 2010–2020 годов постройки стоит закладывать больший бюджет для покупки. Новая недвижимость дороже жилья, возведенного в 1990-х годах, на 7%, а разница с типовым советским фондом больше на 22%: квадратный метр «хрущевки» или «брежневки» обойдется в среднем в 81 тыс. руб. «Не столь однозначна ситуация с домами, которые построены до 1950 года. Подобные здания располагаются в центре города и за счет своего уникального местоположения могут продаваться дороже новостроек с новыми коммуникациями, более продуманными планировками, организованными общественными пространствами»,— указали аналитики. Прежде всего такая тенденция характерна для Москвы и Санкт-Петербурга. В столице средняя стоимость квадратного метра в домах до 1950 года постройки составляет 323 тыс. руб., что на 16% дороже новостроек. При этом дореволюционная постройка в обеих столицах дешевле новостроек на 22% и 3% соответственно. Наибольшая разница в цене за квартиру в новом фонде по отношению к советскому жилью зафиксирована в Самаре (на 41%), Новосибирске и Уфе (на 36%).

Покупатели квартир часто голосуют за старый жилфонд, предпочитая квартиры ближе к центру города, говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов: «Продавцам квартир в новых домах часто сложнее заключить сделку, так как они конкурируют не только с другими собственниками, но и с застройщиками, у которых есть заметное преимущество — льготное ипотечное кредитование».

Однако в Нижнем Новгороде подобная тенденция выражена слабо, считает директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева. По ее словам, нижегородцы больше привязаны к родным районам и в первую очередь ищут новое жилье именно там, не рискуя перебираться в другие и редко покупая квартиры в историческом центре, что происходит, скорее, для подтверждения статуса. Эта тенденция объясняется слабым развитием новых территорий, полагает госпожа Романчева. «Максимальный объем ввода жилья у нас был в 2014 году, когда было введено 513,9 тыс. кв. м жилья. Дальше показатель стал падать. Небольшой рост наблюдался в 2016 году, однако прежних результатов мы так и не достигли: в 2020 году застройщики, по нашим данным, сдали около 400 тыс. кв. м жилья»,— рассказала эксперт. По ее словам, все новостройки в основном представляют собой проекты, стартовавшие несколько лет назад и пока не в полной мере обеспеченные социальной и транспортной инфраструктурой, а новые слабо развиваются из-за отсутствия в свободной продаже земельных участков. «У нас до сих пор нет рынка земельных участков для жилищного строительства. Должны быть объявлены площадки, но аукционы на федеральные земли изредка проводит лишь "Дом.РФ"»,— подытожила госпожа Романчева.

Владимир Зубарев