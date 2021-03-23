В Воронеже определили концепцию облика театра оперы и балета

Победителем архитектурного конкурса на разработку концепции архитектурно-художественного образа фасада и интерьеров здания Воронежского государственного театра оперы и балета, подразумевающего глобальную реконструкцию, признан проект Михаила Степучева и Ирины Сидоровой (АНО «Архитектурный проект»). По оценке авторов, стоимость 10-этажного здания площадью 26,28 тыс. кв.м может составить 2,6 млрд руб.

Согласно предложению архитекторов, здание театра устанавливается на подиум, расширяется в сценической части в обе стороны и увеличивается по высоте в части сценической коробки. Также добавляются три подземных этажа, которые в том числе используются в качестве подземного паркинга на 60 машиномест. Архитектура при этом «остается практически неизменной». Входная группа при этом дополняется каскадом ступеней. Само здание смещается в сторону Плехановской «на величину расширения». Элементы и детали интерьера предложено реставрировать или воссоздать заново. Для этого здание предложено отсканировать 3D принтером. Вместимость большого зала составит 1280 мест, малого — 364.

«Выбрать победителя было непросто. Никто в жюри не нашёл для себя идеальную работу. Любое решение могло оказаться для кого-то непопулярным, потому что все переживают за облик Воронежа»,— сообщил перед объявлением победителя конкурса глава регионального департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков.

Второе место с небольшим отрывом занял проект Александра, Аллы и Сергея Забниных. Третье — проект Михаила Степучева, Сергея Куцевалова (Москва) и Дениса Маркина (Воронеж).

Техзадание конкурса основывалось на ранее разработанном по госконтракту проекте «Гипрокоммундортранс» с уже спланированными габаритами театра (этажность, вместимость залов и прочее). Всеми представленными на конкурс концепциями подразумевается глобальная реконструкция здания, которая фактически означает снос старого театра и строительство нового.

Публичный конкурс предложений по внешнему облику театра оперы и балета был объявлен по поручению губернатора Александра Гусева в октябре 2020 года. Причиной его организации стало отсутствие однозначного одобрения вариантов фасада театра в сферах архитектуры и культуры.

Напомним, ранее президент Союза архитекторов России Николай Шумаков вместе с воронежскими коллегами настоятельно рекомендовал местным властям сохранить старое здание единственного в Черноземье театра оперы и балета как части архитектурного ансамбля главной площади облцентра. Соответствующее письмо было направлено губернатору Александру Гусеву. Так эксперты отреагировали на две подготовленные АО «Гипрокоммундортранс» концепции реновации здания, предполагающие возведение более масштабного объекта на месте существующего. Архитекторы считают, что помешать сносу здания могло бы включение его в реестр культурного наследия и создание новой театральной площадки в другом месте.

Подробнее о реконструкции театра — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова