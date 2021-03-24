Экс-владелец ПДСК купил компанию по переработке металла

Пермский предприниматель Артем Болдырев приобрел новый актив. По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Болдырев стал единственным учредителем ООО «MетОптТорг», которое специализируется на вывозе и переработке вторичных металлов. Ранее 100% долей общества принадлежали ее директору Марии Молдавской. В беседе с “Ъ-Прикамье” Артем Болдырев отметил, что ему интересен данный бизнес и он намерен его развивать.

ООО «MетОптТорг» зарегистрировано в 2014 году. По информации на сайте предприятия, его основной деятельностью является демонтаж, вывоз и утилизация металлолома. Среди клиентов «MетОптТорга» — такие компании как «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «РусГидро», «Интер РАО». Выручка ООО в 2019 году составила 884,6 млн руб., чистая прибыль — 98,4 млн руб.

Напомним, Артему Болдыреву ранее предлежала фабрика «Пермодежда». Также он имел доли в ТЦ «Навигатор», хлебозаводе «Кондитер №8» и производителе упаковки «Интерпак». Кроме того, до недавнего времени господин Болдырев контролировал ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПДСК). В феврале этого года стало известно, что он решил реализовать это актив. Сейчас контрольный пакет акций ПДСК принадлежит предпринимателю Вячеславу Ляндаеву, который развивает пермский автохолдинг «Автопрестиж».