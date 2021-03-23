В администрации Елабужского района прошли обыски — СМИ

Обыски прошли в понедельник в кабинетах руководителя исполкома Елабужского района Татарстана Ленара Нургаянова, а также руководителя аппарата совета района и начальника организационного отдела, сообщил «Бизнес онлайн» со ссылкой на источники. Информацию об изъятии документов подтвердили в пресс-службе Елабужского района.

По данным источников издания, следственные действия связаны с возбужденным несколько дней назад в СУ СКР по Татарстану уголовным делом о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (159 УК РФ) при распределении субсидий на развитие сельскохозяйственного производства.

Согласно информации издания, в 2019 году три елабужских хозяйства — КФХ Фазлеева, Нурлыгаянова и Ямалетдинова получили 20 млн руб., которые потратили на приобретение нетелей (не рожавших коров), а в отчетных документах указали, что деньги пошли на ремонт производственных зданий и закупку кормовых. Недостоверные сведения позволили фермерам участвовать в программе субсидий минсельхоза Татарстана и получить 30 млн руб. компенсации, считают силовики.

В деле пока нет подозреваемых, есть лишь «неустановленные лица» из числа сотрудников исполкома Елабужского района, через который проходило согласование фермерских заявок, пишет издание. По его данным, Ленар Нургаянов в настоящее время проходит в качестве свидетеля.

Официальных сообщений от правоохранительных органов пока не поступало.

"Ъ-Казань"