Суд приступит к рассмотрению жалоб на приговор Рамилю Шамсутдинову 21 апреля

Апелляционный военный суд назначил дату рассмотрения жалоб на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, заседание пройдет 21 апреля. Информация об этом размещена в картотеке суда. Апелляционный военный суд располагается в Московской области.

Напомним, 21 января Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима за стрельбу в воинской части поселка Горный Забайкальского края в октябре 2019 года. Он признан виновным в убийстве восьмерых сослуживцев и покушении на жизнь еще двоих. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших и пострадавших на сумму 9,8 млн руб. Приговором остались недовольны как сторона защиты, так и потерпевшие. Адвокаты Шамсутдинова подали жалобы, они считают, что приговор должен быть более мягким, потому что присяжные заседатели вынесли вердикт, что Рамиль Шамсутдинов заслуживает снихождения, так как подвергался в воинской части издевательствам, а сам подсудимый в ходе судебного разбирательства полностью раскаялся и помогал в расследовании. От них поступило две апелляционные жалобы. Еще одну подал адвокат потерпевших с требованием ужесточить наказание Рамилю Шамсутдинову. Позже военная прокуратура направила на все жалобы возражения.

Екатерина Еременко