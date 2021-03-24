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Суд приступит к рассмотрению жалоб на приговор Рамилю Шамсутдинову 21 апреля

Коммерсантъ (Иркутск) от

Апелляционный военный суд назначил дату рассмотрения жалоб на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, заседание пройдет 21 апреля. Информация об этом размещена в картотеке суда. Апелляционный военный суд располагается в Московской области.

Напомним, 21 января Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима за стрельбу в воинской части поселка Горный Забайкальского края в октябре 2019 года. Он признан виновным в убийстве восьмерых сослуживцев и покушении на жизнь еще двоих. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших и пострадавших на сумму 9,8 млн руб. Приговором остались недовольны как сторона защиты, так и потерпевшие. Адвокаты Шамсутдинова подали жалобы, они считают, что приговор должен быть более мягким, потому что присяжные заседатели вынесли вердикт, что Рамиль Шамсутдинов заслуживает снихождения, так как подвергался в воинской части издевательствам, а сам подсудимый в ходе судебного разбирательства полностью раскаялся и помогал в расследовании. От них поступило две апелляционные жалобы. Еще одну подал адвокат потерпевших с требованием ужесточить наказание Рамилю Шамсутдинову. Позже военная прокуратура направила на все жалобы возражения.

Екатерина Еременко


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