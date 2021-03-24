Партия взялась за списки «Единая Россия» в Новосибирске начала регистрировать кандидатов на праймериз к выборам в Госдуму

Новосибирские единороссы начали регистрацию участников праймериз для отбора кандидатов на осенние выборы в Госдуму. Региональный оргкомитет предварительного голосования возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Первыми документы подали бывший министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский, волонтер Мария Игошкина и избранный от ЛДПР, но покинувший партию депутат Госдумы Дмитрий Савельев. Единороссы рассчитывают повторить результат 2016 года и провести в Госдуму не менее пяти человек от региона. Политологи считают, что праймериз позволит партии использовать весенние месяцы для полномасштабной предвыборной кампании в отсутствии конкурентов, но при этом нельзя исключать и предвыборных скандалов, которыми воспользуется оппозиция.

«Единая Россия» в Новосибирске зарегистрировала первых двух участников праймериз для отбора кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму. Ими стали руководитель волонтерского движения Мария Игошкина и бывший министр здравоохранения Новосибирской области, депутат законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский.

Решение об их регистрации было принято 24 марта на первом очном заседании регионального оргкомитета ЕР по подготовке к предварительному голосованию. Возглавивший оргкомитет губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил собравшимся, что прием заявлений продлится до 29 апреля, кандидат, как и на выборах в Госдуму, может быть выдвинут по одномандатному избирательному округу или по партийному списку. «Агитационный период для кандидата начинается со дня его выдвижения и заканчивается 23 мая», — сказал господин Травников.

По данным пресс-службы реготделения, праймериз в Новосибирской области пройдут с 24 по 30 мая в электронной форме с идентификацией голосующих через портал «Госуслуг». По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов на выборы в Госдуму, которые утвердит федеральный Съезд партии. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.

В день первого очного заседания оргкомитета документы для участия в праймериз «Единой России» подал избранный от ЛДПР депутат Госдумы Дмитрий Савельев. Пока он не зарегистрирован. «Из партии ЛДПР я вышел в конце октября, в ноябре вступил в ряды сторонников партии „Единая Россия”. На праймериз заявился и по одномандатному округу №136, и по партийным спискам», — уточнил „Ъ-Сибирь” господин Савельев.

Источник „Ъ-Сибирь” в руководстве реготделения партии рассказал о планах реготделения, как и в 2016 году, «провести» в федеральный парламент депутатов по всем четырем одномандатным округам, а также минимум одного человека из партсписка — вице-спикера Госдумы Александра Жукова. При этом планируется, что в качестве «локомотива» список возглавит Андрей Травников. «Терять места мы не собираемся. Если дадим другим партиям пройти, то не более как по партийным спискам. А Александр Жуков — это обязательная программа», — уверен собеседник газеты.

Одномандатные округа, по которым планируют выдвигаться господа Иванинский и Савельев, в 2016 году принесли победу на выборах в Госдуму единороссам Андрею Каличенко и Максиму Кудрявцеву (135 и 136 округа соответственно). Политолог Константин Лукин полагает, что Максим Кудрявцев может перейти на 137-й округ, оставшийся вакантным после того, как победивший на нем Александр Карелин сменил в сентябре 2020 года Госдуму на Совет Федерации. Четвертый новосибирский депутат-единоросс в Госдуме Виктор Игнатов, по информации политолога, намерен оставить за собой 138-й округ. Сам господин Игнатов на вопросы „Ъ-Сибирь” не ответил.

Константин Лукин отмечает, что процедура праймериз позволяет партии использовать весенние месяцы для полномасштабной предвыборной кампании в отсутствии конкурентов, но несет риски скандалов до выборов и вероятность того, что открытой процедурой отбора кандидатов воспользуется оппозиция. «Институт праймериз — как маргарин: не вреден и не полезен», — считает Алексей Осипов.

Политологи сошлись во мнении, что план провести в Госдуму пять депутатов от Новосибирской области выглядит вполне реалистично. По мнению Константина Лукина Новосибирская область может попробовать набрать и два мандата по партсписку, объединившись в терргруппу с небольшим субъектом. Рейтинг «Единой России» около 30% (по данным ВЦИОМ) господин Лукин назвал «хорошим стартовым рейтингом». В то же время по данным «Левада-центр» (отнесен Минюстом к иноагентам), снижение электорального рейтинга «Единой России» продолжается с лета 2020 года: в августе 2020 года за партию был готов проголосовать 31% респондентов, в марте 2021 года — 27%.

Дарья Решетникова, Даниил Тарабукин, Юлия Сасевич