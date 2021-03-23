Губернатор Кубани оценил комплексную застройку

В поселке Знаменском на территории более 40 га в рамках национального проекта «Демография» возводится 30 литеров силами Краснодарского застройщика «ЮгСтройИмпериал». Строительная компания лидирует по объемам строительства в крае и занимает 6 место в ТОПе застройщиков Российской федерации.

Вместе с главой края и его рабочей группой с участием мэра Евгения Первышова, ход строительства оценили ответственные представители «ЮгСтройИмпериал» - председатель и заместитель правления компании Николай Амосов и Станислав Николенко.

Строительная компания полностью поддерживает инициативу губернатора создавать проекты с социальной инфраструктурой. В проекте школа на 1550 мест — уже начато строительство, три детских сада общей вместимостью 880 детей. Первое дошкольное учреждение на 250 мест будет сдаваться параллельно с первой очередью жилого комплекса, чтобы дети сразу были обеспечены необходимым вниманием. Также на территории комплекса строится поликлиника, храм, спортивный центр с бассейном, парк отдыха на 6 гектаров. По словам начальника строительного скоро планируется высадить первые деревья.

Особое внимание губернатор уделил наличию социальных объектов и продуманной инфраструктуре при проектировании жилых комплексов.

«–Этот объект пример комплексного освоения территории – качественная застройка с детскими садами, школой, которые примут детей к моменту сдачи жилого комплекса. По такому принципу должны возводиться новые микрорайоны в кубанской столице», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Во время рабочего объезда губернатор Кубани и представители «ЮгСтройИмпериал» посетили еще один проект компании ЖК «Сказка Град», расположенный в Пашковском микрорайоне.

«–Главная цель нашей компании - строить жилье со знаком качества. Сегодня мы услышали обоснованную критику, всё взяли в работу. В ближайшее время разработаем план по устранению замечаний, которые высказал губернатор. Наша компания является самым крупным застройщиком в Краснодарском крае: мы полностью поддерживаем градостроительную политику и готовы ей соответствовать», – сказал Николай Амосов.