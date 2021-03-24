Тюремщика отправили за решетку

В Новосибирске суд взял под стражу заместителя начальника исправительной колонии строгого режима №18 Вячеслава Круглова, курировавшего вопросы безопасности. Подполковник внутренней службы подозревается в сокрытии инцидента с избиением заключенного, который в последующем скончался в одной из городских больниц. В деле указывается, что тюремщик скрыл ЧП, полагая, что это может негативно сказаться на рейтинге учреждения.



Октябрьский райсуд Новосибирска во вторник по ходатайству следствия отправил на два месяца в СИЗО заместителя начальника по безопасности и оперативной работе ИК-18 Вячеслава Круглова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

События, которые стали поводом для уголовного дела, произошли в ИК-18 осенью 2020 года. В ночь на 19 октября из колонии строгого режима в больницу был доставлен заключенный с множественными телесными повреждениями, который через три недели скончался в отделении реанимации. В крови умершего заключенного были выявлены следы синтетического наркотика метадон.

Уголовное дело о причинении заключенному телесных повреждений, повлекших его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ) следственные органы завели значительно позже — зимой 2021 года. По версии силовиков, замначальника колонии не стал отражать инцидент в книге учета преступлений колонии, утаив факт ЧП, что повлияло на сроки возбуждения дела. Как указывается в материалах дела, тюремщик решил спустить историю на тормозах. Как указывается в материалах следствия, он не хотел допустить «падения рейтинга учреждения». «Круглов, зная методы и особенности разыскной работы, предпринял меры, препятствующие изобличению преступления в отношении заключенного. Это выразилось в не регистрации сообщения о телесных повреждениях и наркотиках, обнаруженных в его организме, что привело к утрате доказательств и возможности оперативного установления истины»,— говорится в материалах следствия.

Следственные органы завели дело о причинении заключенному телесных повреждений, повлекших его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщил „Ъ-Сибирь“ начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Новосибирской области Равиль Исрафилов, по результатам проверки 5 и 10 февраля 2021 года ведомство направило в следственные органы постановления для решения вопроса об уголовном преследовании заместителя начальника колонии ИК-18 по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и возбуждении дела в отношении неустановленных лиц, организовавших сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК РФ) в колонии. Эти постановления были удовлетворены, а дела заведены и расследуются. «Кроме того, прокуратура внесла представление начальнику ГУФСИН по Новосибирской области Андрею Попето об устранении нарушений законодательства в деятельности колонии и самого территориального органа уголовно-исполнительной системы и недопущении впредь подобных фактов. Мы им ставим на вид о недопустимости укрытия преступлений»,— заявил прокурор Исрафилов, отметив, что исполнение представления поставлено на контроль.

Замначальника колонии Вячеслава Круглова задержали 18 марта. 20 марта следователи обратились в суд с ходатайством о его заключении под стражу. Его они мотивировали тем, что под тяжестью грозящего наказания подполковник Круглов может скрыться, а оставаясь на свободе, может чинить препятствия следствию, например, угрожать свидетелям из числа заключенных ИК.

Рассмотрение вопроса о мере пресечения суд отложил на 72 часа, дав следствию дополнительно время на сбор доказательств, подтверждающих необходимость ареста замначальника колонии. Старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова рассказала „Ъ-Сибирь“, что посчитала аргументы для взятия под стражу сотрудника колонии обоснованными и поддержала их. Адвокат Вячеслава Круглова Ирина Злобина просила ограничиться домашним арестом. Суд пришел к выводу о целесообразности помещения тюремщика в СИЗО. Сам Вячеслав Круглова отрицает все подозрения в свой адрес. По этому же делу был задержан помощник начальника колонии Евгений Гарбарт, дежуривший в день происшествия, но позже его отпустили.

ИК-18 ГУ ФСИН по Новосибирской области — мужская колония строгого режима, где осужденные впервые отбывают срок. Она находится на окраине Новосибирска. Там отбывали наказание бывший руководитель управления Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу Леонид Баклицкий и экс-мэр Бердска Илья Потапов. Оба были осуждены за взяточничество. Среди ее бывших заключенных — серийный отравитель Александр Кривобоков, который провел там 20 лет.

Константин Воронов