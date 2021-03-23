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Новая постановка «Кармен» обойдется Пермской опере в 1,3 млн рублей

Пермский театр оперы и балета заключил с режиссером Константином Богомоловым контракт на осуществление постановки новой оперы Жоржа Бизе «Кармен». По информации на сайте госзакупок, документ подписан 15 марта. Цена контракта составляет 1,296 млн руб. В нем указано, что режиссер предоставит театру право использовать его концепцию спектакля в течение десяти лет.

О начале репетиций «Кармен» Пермская опера объявила в начале марта. Премьера спектакля пройдет 3-7 апреля.

Константин Богомолов — художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной, соавтор и соведущий московской театральной премии «Гвоздь сезона». Ранее работал помощником худрука МХТ имени А. П. Чехова, был штатным режиссером московского театра «Ленком». «Кармен» в Перми станет первой для Константина Богомолова постановкой на большой оперной сцене.

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