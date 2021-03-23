Нижегородского предпринимателя подозревают в незаконной вырубке 2,5 тысяч деревьев

В Нижегородской области уренский предприниматель, нанятый для заготовки древесины на двух делянках в районном лесничестве, превысил разрешенную технологической картой норму вырубки. По данным регионального ГУ МВД РФ, мужчина незаконно вырубил более 2,5 тыс. деревьев разных пород.

Сумма нанесенного ущерба оценивается 2,5 млн руб. Следственным отделом МО МВД России «Уренский» возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений)», которые соединены в одно производство.

Андрей Репин