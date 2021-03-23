Контрольно-счетная палата проверит «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга утром 23 марта начала проверочные мероприятия расходов компании «Теплосеть Санкт-Петербурга». Аудиторы оценят расходование организацией бюджетных средств.

Об этом сообщил «Петербургский дневник». Специалисты палаты проверят эффективность и законность использования бюджетных инвестиций, выделенных компании в 2019-2021 годах в рамках государственной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергоснабжения в Санкт-Петербурге». Проверка также коснется городских комитета имущественных отношений и комитета по энергетике и инженерному обеспечению, так как часть акций «Теплосеть Санкт-Петербурга» принадлежит городу в лице КИО.

Проверку планируют завершить 14 мая.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о начале проверки аудиторами КСП петербургского Колледжа метрополитена.