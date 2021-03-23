Кремль проинформирует об отставке губернатора Пензенской области

В Кремле обещали сообщить, если президент РФ Владимир Путин примет решение об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил представителям СМИ, что «если и когда такое решение будет принято и будет подписан такой указ, мы незамедлительно вас проинформируем».

Как писал „Ъ-Средняя Волга“, Иван Белозерцев подозревается в получении взяток за помощь в госзакупках от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. В понедельник Басманный суд Москвы арестовал пензенского губернатора до 20 мая.

Ъ-Средняя Волга