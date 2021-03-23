Американский инвестор планирует вложить 1 млрд рублей в производство семян под Воронежем

Ставропольское ООО «Долина семян», принадлежащее американскому Remington Holding International, планирует инвестировать от 750 млн до 1,1 млрд руб. в строительство в Воронежской области предприятия по производству и хранению семян. Об этом сообщает пресс-служба облправительства по итогам встречи представителей компании с и.о. губернатора (на время отпуска Александра Гусева, до 11 апреля) Виталием Шабалатовым.

По словам гендиректора компании Андрея Дьякова, на сегодня она находится в процессе заключения договора о приобретении сельскохозяйственного предприятия, на базе которого будет создан центр. Планируется, что на старте проекта на предприятии создадут от 40 до 100 рабочих мест, включая сезонные.

Для выращивания семенной базы кукурузы и подсолнечника компания планирует дополнительно приобрести 1,6 тыс. земель сельскохозназначения, которые будут оборудованы системой орошения

Как сообщили в облправительстве, господин Дьяков обратился к региональным властям области «с просьбой оказать содействие» с переводом земельного участка из одной категории в другую, а так же «консультационную помощь» для получения разрешений. Господин Шабалатов дал соответствующие поручения департаменту экономического развития облправительства.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Долина семян» зарегистрировано в Ставрополе в 2017 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — обработка семян для посадки. Гендиректором выступает Андрей Дьяков. В 2019 году компания получила чистый убыток в 12,57 млн руб. при выручке в 106,95 млн руб. Компания производству семян создана в 2017 году в рамках инвестиционного проекта международного холдинга «Ремингтон», 99,99% ООО принадлежит американской фирме Remington Holding International, 0,01% — швейцарской Remington Seeds Switzerland Sarl .

Сергей Калашников