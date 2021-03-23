В Ярославле на двух предприятиях выявлено загрязнение воздуха

В Ярославле после проверки по жалобам местных жителей на двух предприятиях было выявлено загрязнение воздуха, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования и аккредитованная. В сообщении отмечается, что проверки проводились сотрудниками департамента совместно со специалистами аккредитованной подведомственной экоаналитической лаборатории. Местные жители жаловались на неприятный запах в воздухе.

По словам председателя комитета государственного экологического надзора департамента Александра Прибылова, в частности, заводу «Пролетарская свобода» грозит штраф за загрязнение воздуха в размере до 100 тыс. руб. При проверке были зафиксированы превышения допустимых нормативов по саже, смеси предельных углеводородов С1-С5, формальдегиду и диоксиду азота.

«Предприятию выдано предписание о необходимости устранения нарушений. Виновные будут привлечены к административной ответственности. За подобные нарушения предусмотрен штраф до 100 тыс. руб. Результаты проверки переданы в Ярославскую межрайонную природоохранную прокуратуру»,– рассказал господин Прибылов.

Также специалисты департамента в марте вынесли предписание для принятия мер по устранению превышения допустимых нормативов выбросов в отношении ООО НПП «Ярославский завод порошковых красок». На данный момент принимаются меры по привлечению к административной ответственности виновных лиц.

Алла Чижова