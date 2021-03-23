Правительство намерено максимально упросить процесс изъятия незаконных доходов чиновников. По данным “Ъ”, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Нововведение касается госслужащих, которые обязаны декларировать имущество. Если суммы на счетах существенно превысят легальный доход, у таких категорий граждан могут возникнуть проблемы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе с тревогой смотрит на подобные инициативы.

Правительство намерено ликвидировать пробел в законодательстве. Сейчас можно изымать у коррумпированного чиновника незаконные активы — имущество или эквивалентные всему этому финансовые средства.

Однако, если на счетах лежат просто деньги, честное происхождение которых не доказано и которые превышают зарплату госслужащего за два года, их просто так конфисковать нельзя.

Нужно судиться, оформлять, необходимые документы доказывать и так далее.

Пример — знаменитое дело полковника Захарченко. Его миллиарды в коробках сумели вернуть в казну и оформить как надо, но для этого понадобилось решение суда. И главное сторона осужденного пыталась подобные действия оспаривать. Их аргумент состоял в следующем: а вы докажите, что все это незаконно нажито. Так что теоретически можно было бы некую часть как-то отстоять. Теперь же все — лавочка закрывается. Нет законного подтверждения — изымаем. И тогда уже чиновник, если не согласен, вынужден судиться и доказывать. Не доказал, что честно заработал, — все, прощайся с деньгами, они обращаются в доход государства.

По идее нужно радоваться — государство борется с коррупцией, лишает козыря оппозицию, а также получает источник дополнительных доходов в бюджет. Сейчас каждая копейка дорога. К тому же чиновники не очень любимая народом категория граждан, поэтому жалеть их никто особенно не будет, массово поддерживать тоже.

Но почему-то, как-то не по себе от всего этого. Опытный коррупционер деньги спрячет, он знает все лазейки. Это во-первых. А во-вторых, сейчас такой тренд, что государство норовит все больше и больше контролировать. Сегодня — чиновник, а завтра и простой гражданин.

Есть нехорошее подозрение, что подобное — только начало, обкатка технологии.

Кроме того, существует такая мелочь, как права человека. А по ним процесс изъятий или иных карательных действий должен быть максимально прозрачным. Доказательство должны быть железобетонными, дабы исключить ошибки и наказание невиновных.

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Традиционно на сей счет есть большие сомнения. А в целом может создаться впечатление, что личное пространство российского гражданина с каждым днем все больше сужается. И кроме того, хочется надеяться, что закон покарает любого коррупционера, без учета заслуг званий и занимаемых постов.