Белгородские колонии закрыли для посетителей из-за роста заболеваемости заключенных

Управление ФСИН по Белгородской области ввело карантин в местных учреждениях уголовно-исправительной системы из-за роста заболеваемости заключенных новой коронавирусной инфекцией, сообщили в ведомстве.

Ограничительные меры действуют в расположенных Белгороде ИК-5 (мужская колония строгого режима) и СИЗО-3, а также в ИК-9 в Валуйках (женская колония общего режима). УФСИН приостановило предоставление подозреваемым, обвиняемым и осужденным краткосрочных и длительных свиданий с родственниками. Теперь они могут встречаться только со следователями и адвокатами при условии соблюдения санитарно-профилактических норм. Также, по решению ведомства, колонии и изолятор закрыты для посещения представителей органов власти и общественных наблюдательных комиссий.

Во УФСИН пообещали, что ограничения будут сняты со снижением уровня заболеваемости в учреждениях уголовно-исполнительной системы Белгородской области. Управление попросило родственников заключенных отнестись к введенным мерам с пониманием.

На сегодняшний день в Белгородской области выявлено 33 587 заболевших новой коронавирусной инфекцией (87 за последние сутки). За время пандемии, по официальным данным, от болезни в регионе скончались 538 человек (трое за минувшие сутки).

Сергей Толмачев