Билайн улучшает качество связи в Ярославской области

Билайн продолжает работу над качеством связи в Ярославской области. В 2020 году в регионе было увеличено количество базовых станций, обеспечивающих доступ к скоростному мобильному интернету, модернизировано устаревшее оборудование, улучшена голосовая связь.

Оператор построил новые базовые станции в Кировском, Ленинском, Дзержинском, Красноперекопском районах Ярославля, а также на территории Ростовского, Переславского, Тутаевского, Мышкинского, Рыбинского, Ярославского, Некрасовского районов Ярославской области. Всего за год оператор ввел в эксплуатацию более 100 новых объектов связи.

Также в 2020 году Билайн расширил доступность сети скоростного домашнего интернета. На сегодняшний день более 290 000 домохозяйств Ярославля и области обеспечены технической возможностью подключения домашнего интернета и интерактивного телевидения Билайн.

«В этом году мы продолжаем увеличивать скорость мобильного интернета и улучшать качество и доступность услуг Билайн там, где это нужно нашим клиентам. В планах расширить географию 4G-сети, установить дополнительное оборудование на федеральной трассе М8, усилить связь в популярных туристических местах области, таких как: Демино, Кстово, Толга и других, а также запустить ряд новых технологий для наших клиентов», - комментирует Вадим Бирюков директор Ярославского отделения Билайн.