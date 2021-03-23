Собственники участков в Северном лесу Воронежа готовы к обмену землей

Владельцы участков в Северном лесу Воронежа, по предварительным данным, готовы к обмену на землю за пределами леса. Об этом журналистам сообщила руководитель областного департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер.

По ее словам, не исключено и увеличение площади будущего памятника природы (этот статус должны получить три участка Северного леса): «По предварительным данным, площади будут увеличены на 4-5 га. Проект постановления о присвоении статуса памятника готов и согласован с Минприроды и Минобороны, ждем окончательного согласования с департаментом имущественных и земельных отношений».

Напомним, в прошлом году местные жители в очередной раз возмутились рубкой леса собственниками земли и снесли ограждающий участок парка забор, после чего губернатор Александр Гусев гарантировал запрет на застройку парка. В конце года власти представили две концепции развития Северного леса. Первоначально планировалось после изъятия земли у собственников и передачи ее городу направить 268 млн руб. на масштабное благоустройство, но жители высказались против «превращения леса в парк». Власти уже начали поиск проектировщика для проведения работ в лесу.

Подробнее о ситуации вокруг Северного леса читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин