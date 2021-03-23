Иван Белозерцев вспомнил о часах Breguet С чем губернатор Пензенской области связывает возбужденное против него дело

Суд арестовал обвиняемого в коррупции бизнесмена Бориса Шпигеля. По данным ТАСС, его отправят в СИЗО «Матросская тишина». Адвокаты настаивают на домашнем аресте из-за критического состояния здоровья подзащитного. Шпигеля подозревают в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Ни бизнесмен, ни чиновник своей вины не признали.

Белозерцев рассказал членам ОНК, которые посетили его в изоляторе, что был удивлен аресту. Он сказал, что претензий к нему со стороны президента, который его назначал, не было, работал он хорошо и все госпрограммы исполнял.

Помимо этого, губернатор рассказал о часах, которые ему подарил ему бизнесмен Борис Шпигель. По словам Белозерцева, «когда стало известно, что они дорогие», он пытался вернуть подарок, но Шпигель уехал на лечение в Израиль.

Правозащитница, член ОНК Ольга Дружинина рассказала “Ъ FM”, что сейчас губернатор находится в изоляторе на Петровке, на условия содержания он не жалуется. «Условия удовлетворительные, совершенно нормальные. Изолятор временного содержания отличается от камеры в СИЗО, там нет ни телевизора, ни холодильника, и не должно быть. Там он проведет недлительное время и вскоре будет направлен в следственный изолятор.

Он находится в камере один. Состояние здоровья, с его слов, удовлетворительное.

Он с 20-летнего возраста, страдает гипертонией. Но при себе у него есть таблетки, по его просьбе сотрудники изолятора ему их выдают. Вину он не признает. Обстоятельства уголовного дела он не раскрывал»,— сказала Ольга Дружинина.

Басманный суд 22 марта арестовал Ивана Белозерцева до 20 мая. По версии следствия, губернатор получил почти 31 млн руб. от руководителя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля за покровительство при заключении медицинских госконтрактов.

Информагентства со ссылкой на источники сообщили, что следователи в рамках дела могут арестовать имущество губернатора. Это стандартная практика для подобных процессов, говорит руководитель коллегии адвокатов «ВашЪ юридический поверенный» Константин Трапаидзе: «На практике арестовывают имущество, чтобы никто не успел распорядиться этим имуществом, вывести его из-под возможных санкций в рамках приговора, и чтобы этого имущества было достаточно для того, чтобы хотя бы частично вменяемый ущерб погасить, или по кратному штрафу, который полагается в рамках дел о взяточничестве.

Пока идет следствие это имущество можно эксплуатировать и ухаживать за ним надлежащим образом, даже сдавать в аренду. Другой вопрос, что это риск для арендатора, он может столкнуться с тем, что когда будет изъято имущество, договор аренды с ним не будет продлен. Так или иначе, смена титульного собственника запрещается, продажа, передача в виде подарка, переоформление любым другим способом».

По версии следствия, Иван Белозерцев с января по сентябрь 2020 года получал взятки не только деньгами, но и иными ценностями. За покровительство губернатору передали несколько десятков миллионов рублей, а еще часы фирмы Breguet и люксовый Mercedes.

Мог ли губернатор избежать ответственности за получение таких ценностей? И как крупные чиновники пытаются скрыть подобные подарки? На эти вопросы ответил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: «Подарки делаются как: любая открытая взятка передается кому-то другому. Например, у ребенка день рождения. Приезжает человек, который зависим, дарит ему золотые часы. То есть скрытые вещи существуют, и доказать подарок, если ты его задекларировал, очень сложно. Умный человек, юридически подготовленный, скажет: "Какие часы? Слушайте, я не знаю, мне вот в 1991 году их подарили, эти часы". А я говорю: "Хорошо, дата изготовления этих часов — 2001.— "Ну я не знаю, не помню". И все, их изымут, но как взятку не оформят. Поэтому, скорее всего, здесь ситуация была доказана в результате оперативно-технических мероприятий.

У нас запрещено получение подарков в бытовом смысле.

Единственное, что не запрещено, — это продукты питания и алкоголь, цветы, там какие-нибудь корзинки с фруктиками, с колбасками.

Это не подпадает под запрет. Вот, к примеру, часы подарили. В момент получения часов, золотой ручки, чего-то дорогого, даже картинки, необходимо написать заявление, что тебе предлагают взятку».

В деле Ивана Белозерцева помимо него и главы «Биотэка» Бориса Шпигеля фигурируют еще четыре человека. Всех суд отправил под стражу до 20 мая.

Владимир Расулов