Экс-замглавы краевого минЖКХ может возглавить краснокамский филиал «Газпрома»

Бывший замминистра жилищно-комумунального хозяйства Пермского края Иван Денисов, курировавший газификацию муниципалитетов, может возглавить краснокамский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП, 89% акций в собственности «Газпром межрегионгаз»). Об этом сообщил telegram-канал «СлилИнфо». Источник в «Газпроме» подтвердил эту информацию. По словам собеседника “Ъ-Прикамье”, сейчас кандидатура господина Денисова проходит согласование в Санкт-Петербурге. В настоящий момент директором филиала является Виталий Котов.

Напомним, Иван Денисов был назначен заместителем главы краевого минЖКХ в мае 2020 года. В конце прошлой недели стало известно, что он покинул эту должность. До прихода в министерство господин Денисов возглавлял обособленного подразделения ООО «ТСТ» в Перми. ООО «ТСТ» — компания из Екатеринбурга, занимается продажами труб.

Краснокамский филиал компании «Газпром газораспределение Пермь» обслуживает 2,26 тыс. км газопроводов. По информации на сайте ГГП, в зону ответственности филиала входят Краснокамский, Нытвенский, Оханский, Очерский, Большесосновский, Каргайский, Частинский, Верещагинский районы, Кудымкар, Кудымкарский район, Ильинский, Чермозский. Филиал транспортирует газ промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, в том числе Закамской ТЭЦ-5, ОАО «Лукойл-Транс», АО «Пермский свинокомплекс», ООО «Краснокамский завод ЖБК» и другим.