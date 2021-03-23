Обвиняемые в мошенничестве белгородские предприниматели Фуглаевы пробудут под арестом еще три месяца

Басманный райсуд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей известных белгородских предпринимателей Анатолия и Сергея Фуглаевых, обвиняемых в незаконном возмещении НДС, сообщили “Ъ-Черноземье” в суде. Под арестом бизнесмены пробудут до 26 июня.

Анатолий и Сергей Фуглаевы были задержаны в Белгороде 10 ноября. Им предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое СК РФ возбудил в марте прошлого года. В его основу легли факты якобы мошеннического возмещения 116 млн руб. НДС структурами, находящимися под управлением УК «Добрыня», которую возглавляет Анатолий Фуглаев (ранее руководителем числился его брат Сергей, ныне депутат городского совета Белгорода).

Описываемые в деле события происходили в 2013 году. Через месяц после задержания братьев Фуглаевых суд отправил под домашний арест финансового директора группы компаний Ирину Акиньшину, обвиняемую в причастности к преступлению.

Сергей Толмачев