В Самарской области инфляция выросла до 6,2% из-за спроса на товары

Годовая инфляция в Самарской области по итогам февраля текущего года ускорилась до 6,2%. Это связано с выросшим спросом на товары. Об этом сообщает ЦБ РФ.

«Помимо расширения спроса, на ценовую динамику также повлияли такие общие для всей страны временные факторы, как сокращение предложения на отдельных продовольственных рынках и инфляционное давление со стороны издержек»,– говорится в сообщении.

По информации банка-регулятора, в минувшем месяце в Самарской области подорожали куриное мясо и яйца. Это было связано с ростом мировых цен на зерно и распространением птичьего гриппа.

При этом картофель в Самарской области дорожал медленнее, чем в других субъектах РФ и в целом по стране. Это обусловлено обеспеченностью региона данным видом продуктов. Кроме того, в феврале текущего года в Самарской области замедлился рост цен на помидоры, что было связано со снятием временных ограничений на поставки томатов из ряда стран-экспортеров.

Георгий Портнов