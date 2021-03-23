Еще три дела возбудили в связи поджогом памятника Воину-освободителю в Заинске

СУ СКР по Татарстану сегодня возбудило еще три уголовных дела в связи с поджогом памятника Воину-освободителю в Заинске 16 марта: по фактам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ), и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом “Ъ-Казань” сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Андрей Шептицкий. По его словам, обвинения пока никому не предъявлены.

Поводом для новых дел стали «нарушения, допущенные как на стадии изготовления, так и приемки памятника в эксплуатацию», которые были вскрыты при расследовании уголовного дела, возбужденного сразу поджога памятника (п.п. "а, б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России»).

По данным Следственного комитета России, «в нарушение технического задания при изготовлении памятника использовались горючие материалы», а в актах выполненных работ были отражены «недостоверные сведения о материалах, применявшихся при изготовлении» и завешена их стоимость. Должностные лица исполнительного комитета города и МУП «Центр жилищно-коммунального хозяйства и технологического контроля» «не убедившись, что объект отвечает требованиям безопасности, в мае 2020 года приняли выполненные работы», считают в СКР.

Как писал “Ъ-Казань”, 6-метровый памятник Воину-освободителю, установленный менее года назад в Заинске к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сгорел 16 марта за считанные минуты из-за шалости группы детей с «вечным огнем». Пожарные получили сигнал о возгорании в 18:39. Через 11 минут, когда огонь был потушен, от монумента остался лишь металлический каркас.

Контракт на создание и установку нового памятника «Неизвестному солдату» был заключен 25 ноября 2019 года с индивидуальным предпринимателем из Зеленодольска Евгением Козловым. От лица исполкома Заинска его подписал прежний руководитель Антон Петров (с конца прошлого года исполкомом уже руководит Роберт Садртдинов). В аукционной документации упоминается, что в материалах памятника должно использоваться негорючее стекловолокно, работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Стартовая стоимость подряда составляла 2,5 млн руб., однако предприниматель во время аукциона предложил цену в 1,5 раза ниже — 1,65 млн руб. Памятник изготавливался в промышленной творческой мастерской господина Козлова PolymerEstetik.

Полина Петрова, “Ъ-Казань”