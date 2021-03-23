52-летний фронтмен группы Radiohead Том Йорк записал ремикс песни «Creep». Музыкант сделал это специально для показа осенней коллекции японского бренда Undercover на Токийской Неделе моды.

Дизайнер Undercover Джун Такахаси назвал коллекцию Creep Very. Ассоциации со знаменитым треком были очевидны. Лидер Radiohead создал новую версию композиции на основе старой акустической. Йорк замедлил ее, а основной мотив наиграл поверх на синтезаторе. Словно подчеркивая связь с названием коллекции, музыкант заменил слово «fucking» на «very» в строчке «You`re so fucking special» («Ты чертовски особенная»). Продолжительность трека составила более девяти минут, он звучит в женской части шоу на отметке 7:30.

Новое звучание хита отразило настроение и идею шоу. По словам Джуна Такахаси, тема коллекции — хрупкий и слабый человек с чистым сердцем.

«Я выражал беспокойство и тревогу, которые люди испытывают каждый день, и надежду на то, что ждет их впереди»,— пояснил Такахаси Vogue.— Это, возможно, не имеет прямого отношения к дизайну одежды, но я хотел облечь сложное эмоциональное состояние общества в физическую форму».

«Creep» — сингл Radiohead 1992 года, трек также вошел в их дебютный альбом «Pablo Honey» 1993 года. Песня заняла высокие позиции в британских чартах и стала самым известным хитом Radiohead. До выхода следующего альбома музыкантов даже называли Creep-band, намекая, что они так и останутся группой одной песни. Сам Том Йорк недолюбливает «Creep», называл ее «Crap» и практически не исполняет на концертах.