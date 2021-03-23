В 2020 году прибыль ПАО «Роствертол» сократилась в 23 раза

Объем чистой прибыли ПАО «Роствертол» в 2020 году составил 292 млн руб., что более чем в 23 раза меньше по сравнению с показателем 2019 года (более 6,8 млрд руб.). Соответствующие данные опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выручка компании в 2020 году составила 25 млрд руб., тогда как в 2019 году она составляла 25 млрд руб. В бухгалтерском отчете компании указано, что себестоимость продаж упала с 38,5 млрд руб. до 21,5 млрд руб. В 2020 году валовая прибыль предприятия составила 3,5 млрд руб., а в 2019 году она составляла 17 млрд руб.

В базе данных указано, что в 2020 году предприятие заключило шесть контрактов на общую сумму 1,9 млрд руб. со структурами Росгвардии и МЧС.

Наталья Шинкарева