В двух белгородских колониях и следственном изоляторе ввели карантин по коронавирусу

Управление ФСИН по Белгородской области ввело карантин в двух местных колониях и следственном изоляторе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции. Как говорится на сайте ведомства, ограничительные мероприятия снимут при снижении уровня заболеваемости в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В данный момент в расположенных в Белгороде ИК-5 (мужская колония строгого режима) и СИЗО-3, а также в ИК-9 в Валуйках (женская колония общего режима) заключенным разрешаются свидания только со следователями и защитниками. Встречи могут проходить в помещениях с защитными разделительными стеклами, а их участники должны использовать маски и перчатки.

Также на период действия ограничительных мероприятий приостановлено посещение учреждений представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также общественных наблюдательных комиссий. В случае «крайней необходимости» разрешен допуск в колонии и изоляторы людей без признаков респираторных заболеваний и со средствами индивидуальной защиты. В УФСИН попросили родственников заключенных с пониманием отнестись к введению карантина. Аналогичные ограничительные меры действовали в колониях региона прошлой весной.

На сегодняшний день в Белгородской области выявлено 33 587 заболевших новой коронавирусной инфекцией (87 за последние сутки). За время пандемии, по официальным данным, от болезни в регионе скончались 538 человек (трое за минувшие сутки).

Сергей Толмачев, Воронеж