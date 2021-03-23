Госинспекция труда проверит информацию о сокращении зарплат в нижегородском детсаду

Государственная инспекция труда в Нижегородской области инициировала внеплановую проверку соблюдения трудового законодательства в детском саду №45 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Поводом стала информация о сокращении зарплат сотрудников учреждения в два раза, сообщили в пресс-службе ведомства.

Трудовая инспекция запросила информацию об оформлении трудовых отношений с работниками детского сада №45, выплате заработной платы и другие документы. По результатам проверки при выявлении нарушений виновных лиц обещают привлечь к административной ответственности.

Информация о сокращении зарплат появилась в СМИ после заседания комиссии по социальным вопросам в городской думе. Депутат Роман Пономаренко сообщил, что к нему обратились работники детского сада №45. Они рассказали, что в 2020 детсад, который был бюджетным учреждением, стал автономным учреждением, после чего зарплаты сократилась более чем в два раза. Вопрос удалось решить только после обращения к губернатору Глебу Никитину. По словам депутата, аналогичная ситуация возникла во многих детских садах после «перехода на автономное финансирование».

Директор городского департамента образования Владимир Радченко сообщил, что детские сады финансируются одинаково, поэтому изменение типа учреждения с бюджетного на автономное не должно отразиться на зарплатах сотрудников. Он добавил что «проведет работу по полученному сигналу». Результаты озвучат на апрельском заседании комиссии.

Андрей Репин