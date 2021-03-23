Финансы и инвестиции. Восстановление после пандемии или новая реальность

17 марта 2021 года в конференц-зале ВДНХ ЭКСПО Уфа экономисты, эксперты банковской сферы и фондового рынка обсудили состояние финансово-инвестиционной отрасли после пандемии. Дискуссия состоялась в рамках конференции «Коммерсантъ-Башкортостан» «Не прошло и года: влияние пандемии на общество и бизнес».



Запись трансляции

Ровно год назад в России были введены первые ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Локдаун повлек за собой в том числе и экономические последствия, масштаб которых еще предстоит оценить специалистам. По словам модератора сессии, экономиста Всеволода Спивака, сегодня активно обсуждаются последствия пандемии — в том числе снижение реальных доходов населения и потребительского спроса, дефицит бюджета, рост безработицы.

Всеволод Спивак, экономист, модератор «Для меня одним из самых значимых последствий борьбы с пандемией стала тенденция к снижению реальной стоимости денег»

Вместе с тем Центробанк РФ пока сохраняет низкую ключевую ставку на уровне 4,25%, однако уже в пятницу, 19 марта, может объявить о ее повышении. По мнению члена-корреспондента Академии наук республики, заведующего лабораторией социально-экономических проблем регионов УФИЦ РАН, доктора экономических наук Рустема Ахунова, в начале года возросли инфляционные ожидания россиян. По данным Центробанка, в феврале 2021 года инфляция составила 5,7%, в то время как обозначенная регулятором цель удерживается на уровне 4%.

Рустем Ахунов, заведующий лабораторией социально-экономических проблем регионов УФИЦ РАН «Очевидно, что основная задача Центробанка как органа денежно-кредитного регулирования — это инфляция. Сейчас не имеет значения, какая будет ключевая ставка, важнее, какая будет инфляция. И если мы ее удержим на 4%, то справедливая ставка для бизнеса составит около 8%, а по ипотеке льготная — 6,5-7%. Это тот уровень, который сегодня для нашей экономики является сбалансированным. Если ставка вырастет на 1,5%, реальный сектор экономики, я считаю, это не сильно почувствует. В российской экономике сохраняется кризис проработанных проектов. Во-вторых, качество заемщиков не самое лучшее. В этих условиях я склонен считать, что позиция ЦБ по умеренному снижению ключевой ставки или вероятному ее повышению обоснована. Поэтому инфляция — это ключевой параметр, с которым надо бороться и удерживать в запланированных пределах»

В банковском секторе эксперты отмечают несколько важных трендов, которые продолжают тенденции, заданные в 2020 году, и отчасти являются следствием пандемии COVID-19. Как отметил управляющий «Альфа-Банком» в Башкирии Радик Ахметшин, можно выделить три основных направления развития в этой сфере: стремительный уход в «цифру», появление принципиально новых и понятных продуктов для физических и юридических лиц, а также обостренная конкуренция за каждого клиента — банки переходят к более агрессивным маркетинговым стратегиям.

Радик Ахметшин, управляющий «Альфа-Банком» в Башкирии «Прошлый год научил нас гибкости и возможности полноценной работы с дистанционными коммуникациями. Даже такой „офисный“ продукт, как ипотека, мы адаптировали под дистанционную выдачу, когда подписание документов происходит посредством ЭЦП (электронная цифровая подпись). Банки столкнулись с новой реальностью, мы должны адаптироваться к ней и менять привычные парадигмы. Население сейчас не заинтересовано в размещении своих денежных средств на банковских вкладах. Тенденция такова, что большинство финансовых институтов столкнулось с тем, что население начало выводить деньги со вкладов и переориентироваться на фондовые рынки и инвестиционные продукты. Плюс в том, что люди начали сами управлять своими финансами, но я считаю, что на этом рынке должны работать профессионалы. Снижение ключевой ставки влияет не только на депозиты, но и на кредиты — они тоже становятся дешевле. Низкая ставка влияет на активность клиентов, на возможность развития бизнеса. Это очень хорошо, но здесь есть также риски того, что не бывает сейчас понимания, какое будет финансовое поведение продавцов и как оно повлияет на покупателей, на то, как будут оценены активы»

Экономическая ситуация в России такова, что ставки по депозитам находятся на относительно низком уровне, отмечает директор уфимского филиала «БКС Мир инвестиций», кандидат экономических наук Вадим Болтыров. Частные инвесторы обращают внимание на фондовые рынки, государство, в свою очередь, регулирует доступность высокорисковых инструментов для неквалифицированных игроков. «Денег на рынке очень много, они ищут свое применение и являются драйвером роста финансового рынка», — говорит эксперт.

Вадим Болтыров подчеркнул, что опыт предыдущих лет показал взаимосвязь между ключевой ставкой и индексами ведущих бирж: ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа), в частности, показала исторический максимум, превысив отметку в 3600 пунктов, аналогичная ситуация с индексом S&P500 (индекс роста фондового рынка).

Вадим Болтыров, директор уфимского филиала «БКС Мир инвестиций» «На российский рынок влияют и другие факторы. Здесь большое значение имеет, насколько быстро мы выйдем из ситуации пост-ковида, насколько быстро пройдет вакцинация, когда будут сняты ограничения, сдерживающие рост экономики. В долгосрочной перспективе за каждой коррекцией всегда следует рост, и здесь все зависит от ваших горизонтов инвестирования, насколько вы стратегически смотрите на свой финансовый портфель, насколько правильно вы его балансируете. Количество активов, которые сейчас работают на фондовом рынке, кратно увеличилось. По сравнению с другими странами, вовлеченность частного капитала в финансовый рынок в России остается достаточно низким — в районе 7-8%. При этом в той же самой Польше — я уже не говорю про Америку — уровень вовлечения составляет не менее 44%. Поэтому потенциал роста есть»

«Коммерсантъ-Башкортостан» благодарит всех участников конференции. До новых встреч!