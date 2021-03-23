ВТБ в Тамбовской области нарастил ресурсный портфель в полтора раза

Банк ВТБ в Тамбовской области по итогам 2020 года увеличил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 49%, до 19,5 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель на 1 января вырос на четверть и составил 23,7 млрд рублей.

В направлении кредитования наибольшая динамика отмечается в сегменте среднего и малого бизнеса: кредитный портфель по этому направлению за год увеличился на треть, до 12,2 млрд рублей.

В 2020 году ВТБ продолжил активно участвовать в реализации государственных программ, количество действующих соглашений по которым составило 244 на 1 января 2021 года. Кредитный портфель корпоративного бизнеса в рамках льготных инструментов за год вырос более чем вдвое, до 6,15 млрд рублей. Значительный объем портфеля формируют «Программа 1528» Минсельхоза (5,2 млрд рублей) и «Программа 1764» Минэкономразвития (572 млн рублей). В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель достиг 338 млн рублей.

Привлеченные средства корпоративных клиентов выросли вдвое, до 9,9 млрд рублей. Большая часть этой суммы – 8,6 млрд рублей – доля СМБ (за год – +115%). Документарный портфель увеличился более чем в два раза, до 1,7 млрд рублей.

По итогам 2020 года розничный кредитный портфель составил 11,5 млрд рублей (+16% с начала года). Портфель ипотеки достиг 5,3 млрд рублей (+32%). Кредиты наличными выросли на 9%, до 5,4 млрд рублей. Всего за год ВТБ предоставил жителям региона свыше 7 тыс. кредитов на сумму 5,6 млрд рублей (+15% к аналогичному показателю 2019 года). На покупку жилья банк одобрил 2,8 тыс. займов на 5 млрд рублей (+30%). Объем выдач кредитов наличными составил 3,2 млрд рублей, автокредитов – 760 млн.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 января достиг 9,6 млрд рублей, прирост за 12 месяцев составил 20%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился в 3 раза, до 1,8 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Тамбовской области Евгения Левина отметила: «В 2020 году основным приоритетом для нас была поддержка клиентов как в розничном, так и в бизнес-сегменте, и предоставление им качественных и технологичных услуг. Благодаря этому мы наблюдали рост потребительской и деловой активности на протяжении всего года, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19. В соответствии с принятой стратегией развития одной из ключевых ценностей ВТБ является клиентоориентированность. Поэтому мы продолжим развивать продуктовую линейку и сервис».

ПАО Банк ВТБ