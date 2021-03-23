ВТБ в Белгородской области нарастил ресурсный портфель на 30%

Банк ВТБ в Белгородской области по итогам 2020 года увеличил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 30%, до 83,8 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель на 1 января составил 46,8 млрд рублей.

В направлении кредитования наибольший прирост отмечается в розничном сегменте: по итогам 2020 года розничный кредитный портфель составил 25,2 млрд рублей (+ 20% с начала года). Портфель ипотеки достиг 8,8 млрд рублей, увеличившись за 12 месяцев на 50%. Кредиты наличными выросли на 9%, до 14,1 млрд рублей. Всего за год ВТБ предоставил жителям региона свыше 18 тыс. кредитов на сумму 13,6 млрд рублей (+20% к аналогичному показателю 2019 года). На покупку жилья банк одобрил 2,8 тыс. займов на 5,5 млрд рублей (+61%). Объем выдач кредитов наличными составил 7,2 млрд рублей, автокредитов – 900 млн (+14%).

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 января достиг 61,4 млрд рублей, прирост за 12 месяцев составил 37%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился на 77%, до 14,4 млрд рублей.

Кредитный портфель в корпоративном сегменте на отчетную дату зафиксирован на уровне 21,6 млрд рублей. Портфель кредитов среднему и малому бизнесу с начала года вырос на 7% и на 1 января составил 16 млрд рублей.

В 2020 году ВТБ продолжил активно участвовать в реализации государственных программ, количество действующих соглашений по которым превысило 300 штук. Кредитный портфель корпоративного бизнеса в рамках льготных инструментов за год вырос в 1,7 раза и превысил 12,8 млрд рублей. Значительный объем портфеля формируют «Программа 1764» Минэкономразвития и «Программа 1528» Минсельхоза. В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель достиг 760 млн рублей.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 22,4 млрд рублей, увеличившись на 13%. Две трети от этой суммы – 15,5 млрд рублей – составляет доля клиентов СМБ, прирост за год – 8%, ещё 6,9 млрд – средства компаний крупного бизнеса (+28%).

Управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев отметил: «2020 год для всех нас прошёл под знаком борьбы с экономическими последствиями пандемии. Но несмотря на сложную ситуацию, основные цели, поставленные в начале года, достигнуты. В розничном направлении драйвером роста стала ипотека: благодаря льготным ставкам произошел небывалый всплеск интереса белгородцев к новостройкам. В корпоративном сегменте главной задачей была поддержка бизнеса, и мы предприняли масштабные меры по снижению долговой нагрузки наших клиентов. Кроме того, нельзя не отметить высокий спрос на цифровые продукты ВТБ, которые активно внедрялись в течение всего года».

ПАО Банк ВТБ