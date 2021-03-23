Приватизация в 2020 году принесла в бюджет России более 4 млрд рублей

Объем поступлений в российский бюджет в рамках приватизации в 2020 году составил более 4 млрд руб. против планового показателя в 3,6 млрд руб., сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко. По его словам, в 2021 году объем поступлений планируется сохранить на уровне не менее 3,6 млрд руб.

«Поступления составили более 4 млрд руб. При плановом задании в 3,6 млрд руб. Хотел бы отметить, что впервые за несколько лет план приватизации был не только выполнен, но и перевыполнен»,— заявил он в ходе рабочей встречи депутатов комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям с заместителем министра финансов Алексеем Моисеевым (цитата по ТАСС).

Господин Яковенко добавил, что общий объем поступлений в федеральный бюджет от управления госимуществом составил 462 млрд руб. Из них 421,4 млрд руб. поступило в виде дивидендов от крупнейших госкомпаний.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщал, что порядка 180 акционерных обществ с госучастием и 86 ФГУПов примут участие в приватизации в 2021 году. По словам президента, важно, чтобы при любой приватизационной сделке были созданы рабочие места, привлечены инвестиции и внедрены новые технологии.