В Ленобласти может появиться новый этнопарк

Градостроительный совет Ленинградской области одобрил поправки в генеральный план Юкковского сельского поселения. Здесь планируется построить туристско-рекреационную зону «Гардарика».

Для проекта планируется увеличить площадь деревни Медный завод на 156,5 га за счет участков, находящейся в собственности Всеволожского района и в аренде инициатора проекта. Туристско-рекреационную зону предполагается разбить на несколько частей. Первая — культурно-досуговая часть с платным входом с различными видами активностей, ориентирована на дневное и вечернее пребывание посетителей. Вторая — рекреационная, где будет находиться гостиничная и спортивно-оздоровительная инфраструктура с прокатами оборудования, спортивными площадками, дорожками, велотрассой, спортивно-оздоровительным комплексом. И, наконец, третья — сервисная, предназначенная для проживания резидентов парка и сотрудников. В этнопарке представят культуру коренных народов Ленобласти в форме малых сельских дворов.

Инвестором является бизнесмен Александр Леонов, который рассчитывает привлечь партнеров. Как пояснил разработчик концепции проекта Илья Михайлов, проект будет реализован как инвестплощадка, на которой резиденты парка могут размещать свои бизнесы. Всего планируется работа 120 резидентов. Это девелоперы, представители малого бизнеса в сфере торговли, общепита, гостиничной отрасли и др. Стоимость проекта, по оценке господина Леонова, составляет 3,5 млрд рублей. Его планируется реализовать в течение восьми лет.

Ольга Кантемирова