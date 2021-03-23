Пользователи Android столкнулись с массовым сбоем в работе сервисов Google

Google устранил неполадки в работе приложений у пользователей операционной системы Android, сообщила компания в Twitter. Ранее сегодня, 23 марта, пользователи из ряда стран, в том числе из России, начали сообщать о проблемах с запуском приложений Google, Viber, Mail.ru, Amazon и других.

Причиной сбоя оказался баг в обновлении системного компонента Android WebView, который отвечает за отображение веб-страниц внутри приложений. Google выпустила экстренное обновление компонента, но оно помогло только пользователям, которые настроили автоматическую установку обновлений. Всем остальным компания посоветовала обновить компонент вручную.

«Друзья, сбои в работе Webview привели к неполадкам в работе приложений у пользователей Android. Сейчас они устранены. Если у вас возникли трудности с работой приложений, пожалуйста, обновите Android System WebView и Google Chrome через Google Play»,— говорится в сообщении компании.

Пресс-служба Viber также сообщила в Twitter, что сбой вызван ошибкой со стороны операционной системы Android. Кроме того, в России со сбоями столкнулись клиенты Тинькофф-банка и Альфа-банка.