В лобовом ДТП на окружной дороге Ярославля пострадали два водителя

Сегодня, 23 марта, на юго-западной окружной дороге Ярославля произошло ДТП, в результате которого пострадали два водителя, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Столкновение зафиксировано около 11:50.

По предварительной информации, на автодороге столкнулись автомобиль Renault Sandero под управлением 43-летнего мужчины и автомобиль Chevrolet Lacetti, которым управлял 54-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили травмы и им было назначено амбулаторное лечение.

«Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося»,— уточнили в пресс-службе УМВД.

По неофициальной информации, автомашина Chevrolet Lacetti вылетела на полосу встречного движения перед мостом через реку Пахма . После этого произошло лобовое столкновение с автомобилем Renault Sandero.

Алла Чижова